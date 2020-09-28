Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
ГоловнаСпорт

Екскерівник "Феррарі" очолить Формулу-1

Стефано Доменікалі повертається в "Королівські автогонки".

Стефано Доменікалі
Фото: EPA/UPG
Стефано Доменікалі

Власник гоночної серії Формула-1 американська компанія Liberty Media оголосила, що з 1 січня 2021 року Стефано Доменікалі стане президентом і виконавчим директором Формули 1, інформує f1news.ru.

Чейз Кері, який займає зараз цю посаду, стане невиконавчим директором.

"Я дуже радий повернутися в Формулу-1, цей спорт завжди був частиною мого життя. Я народився в Імолі і живу в Монці", - прокоментував своє призначення Доменікалі.

"Я підтримував зв'язок зі спортом, коли працював в Комісії FIA з перегонів на одномісних машинах, і з нетерпінням чекаю роботу з командами, промоутерами, спонсорами і численними партнерами Формули-1, продовжуючи розвивати цей бізнес. Попередні шість років роботи в Audi, а потім керівництво Lamborghini дали мені більше знань і досвіду, який я можу принести в Формулу-1", - підсумував італієць.

Відзначимо, що Стефано прекрасно розбирається і в бізнесі, і в спорті.

Нагадаємо, в листопаді 2007 року Доменікалі зайняв пост головного спортивного директора "Скудерії Феррарі". На цій посаді він змінив нинішнього президента Міжнародної федерації автоспорту (FIA) Жана Тодта.

У квітні 2014 року Доменікалі подав у відставку. Через 2 роки він був призначений на посаду президента і головного виконавчого директора Lamborghini.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також