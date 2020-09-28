Екскерівник "Феррарі" очолить Формулу-1

Фото: EPA/UPG Стефано Доменікалі

Власник гоночної серії Формула-1 американська компанія Liberty Media оголосила, що з 1 січня 2021 року Стефано Доменікалі стане президентом і виконавчим директором Формули 1, інформує f1news.ru.

Чейз Кері, який займає зараз цю посаду, стане невиконавчим директором.

"Я дуже радий повернутися в Формулу-1, цей спорт завжди був частиною мого життя. Я народився в Імолі і живу в Монці", - прокоментував своє призначення Доменікалі.

"Я підтримував зв'язок зі спортом, коли працював в Комісії FIA з перегонів на одномісних машинах, і з нетерпінням чекаю роботу з командами, промоутерами, спонсорами і численними партнерами Формули-1, продовжуючи розвивати цей бізнес. Попередні шість років роботи в Audi, а потім керівництво Lamborghini дали мені більше знань і досвіду, який я можу принести в Формулу-1", - підсумував італієць.

Відзначимо, що Стефано прекрасно розбирається і в бізнесі, і в спорті.

Нагадаємо, в листопаді 2007 року Доменікалі зайняв пост головного спортивного директора "Скудерії Феррарі". На цій посаді він змінив нинішнього президента Міжнародної федерації автоспорту (FIA) Жана Тодта.

У квітні 2014 року Доменікалі подав у відставку. Через 2 роки він був призначений на посаду президента і головного виконавчого директора Lamborghini.