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Райкконен повторив "вічний" рекорд Баррікелло в Формулі-1

Кімі провів свою 322 гонку.

Пілоти &quot;Мерседес&quot;
Фото: EPA/UPG
Пілоти "Мерседес"

У минулий уїк-енд в Сочі пройшов 10-й етап Формули-1 - Гран-Прі Росії.

Перемогу в гонці здобув пілот команди "Мерседес" Валттері Боттас.

Другим до фінішу прийшов лідер "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Замкнув п'єдестал 6-разовий і діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон на "Мерседес".

Відзначимо, що 14-м гонку закінчив пілот "Альфо Ромео" Кімі Райкконен, для якого ця гонка стала 322-й у Формулі-1, і за цим показником 40-річний фін повторив досягнення бразильця Рубенса Баррікелло, який до цих перегонів володів рекордом за найбільшою кількістю гонок в Формулі-1.

Через два тижні, під час Гран-Прі Ейфеля Райкконен може стати самим досвідченим пілотом в історії "Королівських гонок".

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