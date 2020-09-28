Райкконен повторив "вічний" рекорд Баррікелло в Формулі-1

Фото: EPA/UPG Пілоти "Мерседес"

У минулий уїк-енд в Сочі пройшов 10-й етап Формули-1 - Гран-Прі Росії.

Перемогу в гонці здобув пілот команди "Мерседес" Валттері Боттас.

Другим до фінішу прийшов лідер "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Замкнув п'єдестал 6-разовий і діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон на "Мерседес". TOP 10: RUSSIAN GRAND PRIX 🏁



A reminder of Sunday's points finishers at Sochi 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/TQIwtwvPgR — Formula 1 (@F1) September 27, 2020 DRIVER STANDINGS: ROUND 10 🏆



Gap between Hamilton and Bottas = #44 points 🤔



Gap between Verstappen and Bottas = #33 points 🤔#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/DMbQBx5UsV — Formula 1 (@F1) September 27, 2020 CONSTRUCTOR STANDINGS: ROUND 10 🏆



That battle for P3... 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/xgV4Esy38Q — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Відзначимо, що 14-м гонку закінчив пілот "Альфо Ромео" Кімі Райкконен, для якого ця гонка стала 322-й у Формулі-1, і за цим показником 40-річний фін повторив досягнення бразильця Рубенса Баррікелло, який до цих перегонів володів рекордом за найбільшою кількістю гонок в Формулі-1.

Через два тижні, під час Гран-Прі Ейфеля Райкконен може стати самим досвідченим пілотом в історії "Королівських гонок".