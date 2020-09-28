Колишній клуб Коноплянки встановив антирекорд Бундесліги

Фото: EPA/UPG "Шальке"

В рамках 2-го туру Бундесліги "Шальке" на своєму полі поступився "Вердеру" - 1:3.

З урахуванням матчу стартового туру, в якому гельзенкірхенці програли "Баварії" (0:8), колишній клуб Євгена Коноплянки встановив неприємний рекорд Бундесліги, пропустивши 11 м'ячів за перші два тури чемпіонату.

👎 - For the first time in a Bundesliga season, a team (FC Schalke 04) concede 10 goals across their first two league matches. They were beaten 8-0 by FC Bayern München last week and trail by 2-0 today. #Bundesliga #S04SVW — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 26, 2020

"Кобальтові" довели свою безвиграшну серію до 18 матчів, з огляду на попередній сезон чемпіонату.

В останній раз команда з Гельзенкірхена здобула перемогу 17 січня в матчі з менхенгладбахської "Боруссією" (2:0). Після тієї зустрічі "Шальке" зіграв внічию 6 матчів і в 12 зазнав поразки.

Додамо, що до третього туру Бундесліги команду готуватиме новий головний тренер, так як керівництво "Шальке" після матчу з "Вердером" звільнило Девіда Вагнера з поста наставника команди.

Фото: EPA/UPG Девід Вагнер

Відзначимо, що наступним суперником "Шальке" буде РБ "Лейпциг" - третя за результативністю команда минулого сезону в чемпіонаті Німеччини.