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Колишній клуб Коноплянки встановив антирекорд Бундесліги

"Шальке" програв черговий матч.

&quot;Шальке&quot;
Фото: EPA/UPG
"Шальке"

В рамках 2-го туру Бундесліги "Шальке" на своєму полі поступився "Вердеру" - 1:3.

З урахуванням матчу стартового туру, в якому гельзенкірхенці програли "Баварії" (0:8), колишній клуб Євгена Коноплянки встановив неприємний рекорд Бундесліги, пропустивши 11 м'ячів за перші два тури чемпіонату.

"Кобальтові" довели свою безвиграшну серію до 18 матчів, з огляду на попередній сезон чемпіонату.

В останній раз команда з Гельзенкірхена здобула перемогу 17 січня в матчі з менхенгладбахської "Боруссією" (2:0). Після тієї зустрічі "Шальке" зіграв внічию 6 матчів і в 12 зазнав поразки.

Додамо, що до третього туру Бундесліги команду готуватиме новий головний тренер, так як керівництво "Шальке" після матчу з "Вердером" звільнило Девіда Вагнера з поста наставника команди.

Девід Вагнер
Фото: EPA/UPG
Девід Вагнер

Відзначимо, що наступним суперником "Шальке" буде РБ "Лейпциг" - третя за результативністю команда минулого сезону в чемпіонаті Німеччини.

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