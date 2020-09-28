Фото: EPA/UPG "Інтер"

В рамках 2-го туру Серії А в Мілані "Інтер" і "Фіорентина" видали вогненний матч, по ходу якого команди, як на гойдалках, по черзі лідирували, поки під завісу вагомі аргументи не привели господарі.

У підсумку, на "Джузеппе Меацца" було забито 7 голів, причому, до 87-й хвилині "Інтер" ще програвав - 2:3.

04' Inter 0-1 Fiorentina

45+2' Inter 1-1 Fiorentina

52' Inter 2-1 Fiorentina

57' Inter 2-2 Fiorentina

63' Inter 2-3 Fiorentina

87' Inter 3-3 Fiorentina

89' Inter 4-3 Fiorentina



Incredible. 🤯 pic.twitter.com/NmlO0JQjUb — Squawka News (@SquawkaNews) September 26, 2020

Для "Інтера" матч став першим в новому чемпіонаті - "нерадзуррі" відпочивали довше через догравання минулого сезону в єврокубках. "Фіорентина" з трьома очками в двох матчах - десята.

Огляд матчу "Інтер" - "Фіорентіна" - на сайті офіційного мовника Серії А.