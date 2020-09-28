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"Інтер", до 87-й хвилині програючи, здобув перемогу в божевільному матчі з сімома голами

"Фіорентина" допомогла в видовищності.

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Фото: EPA/UPG
"Інтер"

В рамках 2-го туру Серії А в Мілані "Інтер" і "Фіорентина" видали вогненний матч, по ходу якого команди, як на гойдалках, по черзі лідирували, поки під завісу вагомі аргументи не привели господарі.

У підсумку, на "Джузеппе Меацца" було забито 7 голів, причому, до 87-й хвилині "Інтер" ще програвав - 2:3.

Для "Інтера" матч став першим в новому чемпіонаті - "нерадзуррі" відпочивали довше через догравання минулого сезону в єврокубках. "Фіорентина" з трьома очками в двох матчах - десята.

Огляд матчу "Інтер" - "Фіорентіна" - на сайті офіційного мовника Серії А.

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