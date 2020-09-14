У Фомулі-1 відбувся 9-й етап - Гран-прі Тоскани. Так Формула-1 підтримала ідею провести тисячне гран-прі в історії Ferrari на трасі "Муджелло", що належить "Скудерії".

Учасники були у захваті від швидкісної траси.

Гонка була багата на інциденти, через що її двічі довелося переривати червоними прапорами.

Уже на першому колі болід переможця Гран-прі Італії П'єра Гаслі врізався в болід Кімі Райкконена і Романа Грожана. Тим часом болід Кімі врізався в болід Макса Ферстаппена. Машини Ферстаппена і Гаслі загрузли в гравії, обидва гонщики вибули з боротьби.

Відбувся контакт і між болідами Карлоса Сайнса, Ленса Стролла і Себастьяна Феттеля.

Lap 1 chaos at Mugello - and early exits for Max Verstappen and Pierre Gasly 🙈 💥#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/k6YtcV0maU — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Першого разу на трасу виїхав сейфітікар

Іще масштабніша аварія відбулася на рестарті, в результаті чого з гонки вибули ще чотири гонщики.

Гонку зупинили червоними прапорами.

Удруге перегони спинили за 16 кіл до фінішу через жорсткий треш Стролла. Болід канадського гонщика через прокол колеса на великій швидкості вилетів у другому повороті Arrabbiata, врізавшись у бар'єр.

Running P4 and within sight of a podium - but frustration strikes for @lance_stroll with 17 laps to go 😬#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/qX71D4QsdX — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

У підсумку до фінішу дісталися лише 12 гонщиків із 20, а переможцем традиційно став 6-разовий і чинний чемпіон, лідер поточного заліку Льюїс Гамільтон на "Мерседесі".

У кар'єрі британця "Муджелло" стала 27-ю трасою, на якій він зумів домогтися перемоги.

Другим був його напарник по команді Валттері Боттас.

За відсутності Ферстаппена реноме "Ред Булл" підтримав Александр Елбон.

A dramatic afternoon at Mugello - and here's our top ten finishers 👀



A 90th F1 win for @LewisHamilton



A first F1 podium for @alex_albon



A first points finish of 2020 for Kimi Raikkonen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/EA2Rk2Lm78 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Додамо, що Гран-прі Тоскани стало першим у сезоні, на яке продавали квитки - на автодром допускали по 2880 глядачів на день.

Підсумковий залік.

DRIVER STANDINGS: ROUND 9 🏆@LewisHamilton extends his lead at the top



Battle for P4 = tight 👀#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/2PP4QBWG0U — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Tuscan Grand Prix: Race Highlights - на сайті офіційного мовника Формули-1.