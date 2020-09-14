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Гонку першого Гран-прі Тоскани Формули-1 двічі зупиняли через масові аварії

8 болідів не закінчили перегони.

Гонку першого Гран-прі Тоскани Формули-1 двічі зупиняли через масові аварії
Льюїс Хемілтон
Фото: EPA/UPG

У Фомулі-1 відбувся 9-й етап - Гран-прі Тоскани. Так Формула-1 підтримала ідею провести тисячне гран-прі в історії Ferrari на трасі "Муджелло", що належить "Скудерії".

Учасники були у захваті від швидкісної траси.

Гонка була багата на інциденти, через що її двічі довелося переривати червоними прапорами.

Уже на першому колі болід переможця Гран-прі Італії П'єра Гаслі врізався в болід Кімі Райкконена і Романа Грожана. Тим часом болід Кімі врізався в болід Макса Ферстаппена. Машини Ферстаппена і Гаслі загрузли в гравії, обидва гонщики вибули з боротьби.

Відбувся контакт і між болідами Карлоса Сайнса, Ленса Стролла і Себастьяна Феттеля.

Першого разу на трасу виїхав сейфітікар

Іще масштабніша аварія відбулася на рестарті, в результаті чого з гонки вибули ще чотири гонщики.

Гонку зупинили червоними прапорами.

Удруге перегони спинили за 16 кіл до фінішу через жорсткий треш Стролла. Болід канадського гонщика через прокол колеса на великій швидкості вилетів у другому повороті Arrabbiata, врізавшись у бар'єр.

У підсумку до фінішу дісталися лише 12 гонщиків із 20, а переможцем традиційно став 6-разовий і чинний чемпіон, лідер поточного заліку Льюїс Гамільтон на "Мерседесі". 

У кар'єрі британця "Муджелло" стала 27-ю трасою, на якій він зумів домогтися перемоги.

Другим був його напарник по команді Валттері Боттас.

За відсутності Ферстаппена реноме "Ред Булл" підтримав Александр Елбон.

Додамо, що Гран-прі Тоскани стало першим у сезоні, на яке продавали квитки - на автодром допускали по 2880 глядачів на день.

Підсумковий залік.

Tuscan Grand Prix: Race Highlights - на сайті офіційного мовника Формули-1.

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