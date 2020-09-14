У Фомулі-1 відбувся 9-й етап - Гран-прі Тоскани. Так Формула-1 підтримала ідею провести тисячне гран-прі в історії Ferrari на трасі "Муджелло", що належить "Скудерії".
Учасники були у захваті від швидкісної траси.
Гонка була багата на інциденти, через що її двічі довелося переривати червоними прапорами.
Уже на першому колі болід переможця Гран-прі Італії П'єра Гаслі врізався в болід Кімі Райкконена і Романа Грожана. Тим часом болід Кімі врізався в болід Макса Ферстаппена. Машини Ферстаппена і Гаслі загрузли в гравії, обидва гонщики вибули з боротьби.
Відбувся контакт і між болідами Карлоса Сайнса, Ленса Стролла і Себастьяна Феттеля.
Lap 1 chaos at Mugello - and early exits for Max Verstappen and Pierre Gasly 🙈 💥#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/k6YtcV0maU— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
Першого разу на трасу виїхав сейфітікар
Іще масштабніша аварія відбулася на рестарті, в результаті чого з гонки вибули ще чотири гонщики.
Гонку зупинили червоними прапорами.
Onboard with @Carlossainz55 for *that* dramatic crash after the restart at Mugello 👀 💥#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/erYwe3NGvZ— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
Удруге перегони спинили за 16 кіл до фінішу через жорсткий треш Стролла. Болід канадського гонщика через прокол колеса на великій швидкості вилетів у другому повороті Arrabbiata, врізавшись у бар'єр.
Running P4 and within sight of a podium - but frustration strikes for @lance_stroll with 17 laps to go 😬#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/qX71D4QsdX— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
У підсумку до фінішу дісталися лише 12 гонщиків із 20, а переможцем традиційно став 6-разовий і чинний чемпіон, лідер поточного заліку Льюїс Гамільтон на "Мерседесі".
У кар'єрі британця "Муджелло" стала 27-ю трасою, на якій він зумів домогтися перемоги.
Другим був його напарник по команді Валттері Боттас.
За відсутності Ферстаппена реноме "Ред Булл" підтримав Александр Елбон.
A dramatic afternoon at Mugello - and here's our top ten finishers 👀— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
A 90th F1 win for @LewisHamilton
A first F1 podium for @alex_albon
A first points finish of 2020 for Kimi Raikkonen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/EA2Rk2Lm78
Додамо, що Гран-прі Тоскани стало першим у сезоні, на яке продавали квитки - на автодром допускали по 2880 глядачів на день.
Підсумковий залік.
DRIVER STANDINGS: ROUND 9 🏆@LewisHamilton extends his lead at the top— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
Battle for P4 = tight 👀#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/2PP4QBWG0U
Tuscan Grand Prix: Race Highlights - на сайті офіційного мовника Формули-1.