Формула-1. Норріс виграв останню гонку сезону й приніс McLaren перемогу в Кубку конструкторів

Сезон Формули-1 офіційно завершився. Гонка в Абу-Дабі визначила переможця Кубку конструкторів, а також стала останньою для Гемілтона як пілота Mercedes . У кого врізався Ферстаппен і як Норріс здобув історичний для McLaren результат — на LB.ua .

Аварія Ферстаппена

Уже на старті гонки чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зіштовхнувся з пілотом McLaren Оскаром Піастрі.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі

«Я добре стартував, зайняв внутрішній радіус і зрозумів, що на апексі нам з Оскаром місця не вистачить. Спробував утримати машину на поребрику, але, на жаль, ми торкнулися шинами — і машини розвернуло. Я перепросив у Оскара, він один з останніх хлопців, з якими хочеться зчепитися. Це було не дуже добре», — пояснив Ферстаппен після гонки.

Фото: EPA/UPG Болід Макса Ферстаппена після зіткнення

Це зіткнення могло стати вирішальним для McLaren, адже команда вела боротьбу з Ferrari за перемогу в Кубку конструкторів.

І Ферстаппен, і Піастрі отримали по 10 секунд штрафу, але все ж змогли фінішувати в заліковій зоні: Макс приїхав шостим, а Оскар розмістився на десятій позиції.

До речі, за підсумками чемпіонату-2024 Піастрі повторив унікальне досягнення: став лише четвертим гонщиком в історії, якому вдалося проїхати всі кола Гран-прі за сезон. Раніше таким могли похизуватися лише троє пілотів: Шумахер (2002 рік), Гемілтон (2019), а також Ферстаппен (2023). Водночас Піастрі став першим, хто, попри такий результат, не здобув титул чемпіона світу. Щобільше, поточний сезон найдовший в історії Формули-1, тож австралієць став рекордсменом за кількістю пройдених кіл протягом нього — 1444.

Ferrari vs McLaren

Головна інтрига сезону, у якому чемпіона визначили за декілька турів до закінчення, — хто тріумфує в Кубку конструкторів. Перед Гран-прі в Абу-Дабі McLaren очолювала Кубок конструкторів з 640 очками, Ferrari йшла другою (619 очок).

Тому доля переможця цього заліку вирішувалась саме в Абу-Дабі. Якщо у Ferrari обидва пілоти були в активі й мали всі шанси на перемогу в гонці, у McLaren відповідальність лягла на Ландо Норріса.

Фото: EPA/UPG Карлос Сайнс із Ferrari під час гонки

Сайнс і Леклер, здається, зробили все, що могли, фінішувавши на другому та третьому місцях відповідно. Утім і цього виявилось замало, адже на шляху до перемоги в Кубку конструкторів опинився Ландо Норріс з McLaren. Він пілотував якісно, тому досить упевнено виграв гонку і приніс своїй команді перемогу.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс під час гонки

«Це неймовірне відчуття не тільки для мене, але й для всієї команди. Цього року команда виконала дивовижну роботу, щоб прийти з того місця, де ми були на початку. Я так пишаюся усіма — це була чудова подорож.

Завершити сезон отак — це ідеально, тож я вітаю і дуже дякую всім у McLaren, усім, хто підтримував нас цього року, адже він був нелегким. Для нас виграти Кубок конструкторів після 26 років — це щось особливе», — сказав Норріс.

FINAL TEAM STANDINGS (24/24 races)



McLaren crowned champions 👑 Alpine secure P6 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/zFENokupWi — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Турнірна таблиця Кубку конструкторів 2024 року (п'ятірка кращих):

McLaren — 666 очок Ferrari — 652 Red Bull — 589 Mercedes — 468 Aston Martin — 94

Історичне досягнення McLaren

McLaren удев’яте в історії стала володарем Кубка конструкторів. Ця перемога стала особливою для команди, адже серія без перемог тривала 26 років.

Фото: EPA/UPG Пілоти Mclaren Ландо Норріс й Оскар Піастрі

Пілоти McLaren Ландо Норріс й Оскар Піастрі також установили історичне досягнення — стали наймолодшим дуетом напарників, який виграв Кубок конструкторів.

Середній вік Ландо й Оскара становить 24 роки та 135,5 дня. Це найменший показник для дуету чемпіонської команди в історії Формули-1.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс після перемоги у Кубку конструкторів

Зупинятися на досягнутому McLaren не збирається.

«Я сподіваюся, що наступного сезону ми зможемо бути сильними й конкурувати за першість зі самого початку. Мені ще є над чим працювати і що вдосконалювати, але я відчуваю, що це був хороший крок уперед, якщо порівнювати з моїм першим сезоном у 2023-му.

З нетерпінням чекаю наступного року, намагатимуся боротися за обидва чемпіонства», — цитує Піастрі офіційний сайт Формули-1.

Прощальна гонка Гемілтона

Не так ефектно, як хотілося, проте дуже зворушливо: Гемілтон попрощався з Mercedes і його фанами — на Гран-прі в Абу-Дабі прийшов четвертим, воно стало для нього останнім у формі команди.

Після фінішу 39-річний британець ще деякий час просидів біля боліда.

It's the last time Lewis will race in Mercedes-powered machinery



Here's what the seven-time world champ had to say after signing off with the Silver Arrows#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VwLZEmJqgq — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

«Усе як у тумані, але думаю, що це був останній раз, коли я сидів у кокпіті Mercedes. Просто намагався насолодитися цим моментом. Це вже історія, усі мої перегони пройшли на болідах Mercedes, і весь успіх, якого ми досягли. Я просто сидів і думав про все це, просто споглядав, наскільки це була чудова подорож.

Я буду сумувати за ними. Не можу сказати вам, як сильно я буду сумувати за ними, це буде дуже сильно. Працював з ними щодня останні 12 років. У цій команді дуже багато любові, і це нікуди не дінеться», — сказав Гемілтон.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон прощається із фанатами Mercedes після останнього Гран-прі сезону

Співпраця Гемілтона з Mercedes розпочалася у 2013 році — з нею Льюїс шість разів здобував титул чемпіона Формули-1.

Уже наступного року Гемілтон представлятиме Ferrari й стане напарником Шарля Леклера.