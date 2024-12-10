“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
ГоловнаСпорт

Формула-1. Норріс виграв останню гонку сезону й приніс McLaren перемогу в Кубку конструкторів

Сезон Формули-1 офіційно завершився. Гонка в Абу-Дабі визначила переможця Кубку конструкторів, а також стала останньою для Гемілтона як пілота Mercedes. У кого врізався Ферстаппен і як Норріс здобув історичний для McLaren результат — на LB.ua.

Формула-1. Норріс виграв останню гонку сезону й приніс McLaren перемогу в Кубку конструкторів
Британець Ландо Норріс із Кубком конструкторів
Фото: EPA/UPG

Аварія Ферстаппена

Уже на старті гонки чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зіштовхнувся з пілотом McLaren Оскаром Піастрі. 

Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі
Фото: EPA/UPG
Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі

«Я добре стартував, зайняв внутрішній радіус і зрозумів, що на апексі нам з Оскаром місця не вистачить. Спробував утримати машину на поребрику, але, на жаль, ми торкнулися шинами — і машини розвернуло. Я перепросив у Оскара, він один з останніх хлопців, з якими хочеться зчепитися. Це було не дуже добре», — пояснив Ферстаппен після гонки. 

Болід Макса Ферстаппена після зіткнення
Фото: EPA/UPG
Болід Макса Ферстаппена після зіткнення

Це зіткнення могло стати вирішальним для McLaren, адже команда вела боротьбу з Ferrari за перемогу в Кубку конструкторів. 

І Ферстаппен, і Піастрі отримали по 10 секунд штрафу, але все ж змогли фінішувати в заліковій зоні: Макс приїхав шостим, а Оскар розмістився на десятій позиції.

До речі, за підсумками чемпіонату-2024 Піастрі повторив унікальне досягнення: став лише четвертим гонщиком в історії, якому вдалося проїхати всі кола Гран-прі за сезон. Раніше таким могли похизуватися лише троє пілотів: Шумахер (2002 рік), Гемілтон (2019), а також Ферстаппен (2023). Водночас Піастрі став першим, хто, попри такий результат, не здобув титул чемпіона світу. Щобільше, поточний сезон найдовший в історії Формули-1, тож австралієць став рекордсменом за кількістю пройдених кіл протягом нього — 1444.

Ferrari vs McLaren

Головна інтрига сезону, у якому чемпіона визначили за декілька турів до закінчення, — хто тріумфує в Кубку конструкторів. Перед Гран-прі в Абу-Дабі McLaren очолювала Кубок конструкторів з 640 очками, Ferrari йшла другою (619 очок). 

Тому доля переможця цього заліку вирішувалась саме в Абу-Дабі. Якщо у Ferrari обидва пілоти були в активі й мали всі шанси на перемогу в гонці, у McLaren відповідальність лягла на Ландо Норріса. 

Карлос Сайнс із Ferrari під час гонки
Фото: EPA/UPG
Карлос Сайнс із Ferrari під час гонки

Сайнс і Леклер, здається, зробили все, що могли, фінішувавши на другому та третьому місцях відповідно. Утім і цього виявилось замало, адже на шляху до перемоги в Кубку конструкторів опинився Ландо Норріс з McLaren. Він пілотував якісно, тому досить упевнено виграв гонку і приніс своїй команді перемогу. 

Ландо Норріс під час гонки
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс під час гонки

«Це неймовірне відчуття не тільки для мене, але й для всієї команди. Цього року команда виконала дивовижну роботу, щоб прийти з того місця, де ми були на початку. Я так пишаюся усіма — це була чудова подорож.

Завершити сезон отак — це ідеально, тож я вітаю і дуже дякую всім у McLaren, усім, хто підтримував нас цього року, адже він був нелегким. Для нас виграти Кубок конструкторів після 26 років — це щось особливе», — сказав Норріс. 

Турнірна таблиця Кубку конструкторів 2024 року (п'ятірка кращих):

  1. McLaren — 666 очок
  2. Ferrari — 652
  3. Red Bull — 589
  4. Mercedes — 468
  5. Aston Martin — 94

Історичне досягнення McLaren

McLaren удев’яте в історії стала володарем Кубка конструкторів. Ця перемога стала особливою для команди, адже серія без перемог тривала 26 років. 

Пілоти Mclaren Ландо Норріс й Оскар Піастрі
Фото: EPA/UPG
Пілоти Mclaren Ландо Норріс й Оскар Піастрі

Пілоти McLaren Ландо Норріс й Оскар Піастрі також установили історичне досягнення — стали наймолодшим дуетом напарників, який виграв Кубок конструкторів.

Середній вік Ландо й Оскара становить 24 роки та 135,5 дня. Це найменший показник для дуету чемпіонської команди в історії Формули-1.

Ландо Норріс після перемоги у Кубку конструкторів
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс після перемоги у Кубку конструкторів

Зупинятися на досягнутому McLaren не збирається.

«Я сподіваюся, що наступного сезону ми зможемо бути сильними й конкурувати за першість зі самого початку. Мені ще є над чим працювати і що вдосконалювати, але я відчуваю, що це був хороший крок уперед, якщо порівнювати з моїм першим сезоном у 2023-му. 

З нетерпінням чекаю наступного року, намагатимуся боротися за обидва чемпіонства», — цитує Піастрі офіційний сайт Формули-1.

Прощальна гонка Гемілтона

Не так ефектно, як хотілося, проте дуже зворушливо: Гемілтон попрощався з Mercedes і його фанами — на Гран-прі в Абу-Дабі прийшов четвертим, воно стало для нього останнім у формі команди. 

Після фінішу 39-річний британець ще деякий час просидів біля боліда.

«Усе як у тумані, але думаю, що це був останній раз, коли я сидів у кокпіті Mercedes. Просто намагався насолодитися цим моментом. Це вже історія, усі мої перегони пройшли на болідах Mercedes, і весь успіх, якого ми досягли. Я просто сидів і думав про все це, просто споглядав, наскільки це була чудова подорож.

Я буду сумувати за ними. Не можу сказати вам, як сильно я буду сумувати за ними, це буде дуже сильно. Працював з ними щодня останні 12 років. У цій команді дуже багато любові, і це нікуди не дінеться», — сказав Гемілтон.

Льюїс Гемілтон прощається із фанатами Mercedes після останнього Гран-прі сезону
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гемілтон прощається із фанатами Mercedes після останнього Гран-прі сезону

Співпраця Гемілтона з Mercedes розпочалася у 2013 році — з нею Льюїс шість разів здобував титул чемпіона Формули-1.

Уже наступного року Гемілтон представлятиме Ferrari й стане напарником Шарля Леклера

Діана Звягінцева
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies