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Катерина Садурська покращила світовий рекорд з пірнання на глибину

Українська спортсменка встановила другий світовий рекорд протягом двох тижнів.

Катерина Садурська покращила світовий рекорд з пірнання на глибину
Катерина Садурська покращила світовий рекорд з пірнання на глибину
Фото: AIDA Deep Dominica

Українська фрідайверка Катерина Садурська покращила свій світовий рекорд з пірнання на глибину.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

“На змаганнях AIDA Deep Dominica Садурська занурилася на рекордні 84 м у дисципліні “занурення без ластів та додаткового спорядження”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином Садурська на 2 метри покращила своє ж попереднє досягнення у цій дисципліні. Воно було встановлене на змаганнях у Домінікані.

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Протягом року Катерина Садурська на 10 м покращила свій світовий рекорд у дисципліні “занурення без ластів та додаткового спорядження” за версією AIDA.

Крім того, на AIDA Deep Dominica Садурська встановила національний рекорд у пірнанні в моноласті з постійною вагою — 107 м.

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