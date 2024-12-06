Українська спортсменка встановила другий світовий рекорд протягом двох тижнів.

Катерина Садурська покращила світовий рекорд з пірнання на глибину

Українська фрідайверка Катерина Садурська покращила свій світовий рекорд з пірнання на глибину.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

“На змаганнях AIDA Deep Dominica Садурська занурилася на рекордні 84 м у дисципліні “занурення без ластів та додаткового спорядження”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином Садурська на 2 метри покращила своє ж попереднє досягнення у цій дисципліні. Воно було встановлене на змаганнях у Домінікані.

Протягом року Катерина Садурська на 10 м покращила свій світовий рекорд у дисципліні “занурення без ластів та додаткового спорядження” за версією AIDA.

Крім того, на AIDA Deep Dominica Садурська встановила національний рекорд у пірнанні в моноласті з постійною вагою — 107 м.