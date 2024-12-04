Російський олігарх Алішер Усманов пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування

Усманов пробув на посаді чотири дні.

Підсанкційний російський мільярдер Алішер Усманов покинув посаду президента Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це йдеться у заяві FIE.

Зазначається, що рішення Усманова про добровільне припинення виконання повноважень і обов'язків президента FIE прийнято для забезпечення ефективної діяльності федерації.

Виконавчий комітет FIE призначив Еммануеля Каціадакіса тимчасовим виконувачем обов’язків президента.

30 листопада Усманова вп'яте у історії обрали очільником FIE за підсумками голосування країн-учасниць - Усманов отримав 120 голосів, а його опонент Дракенберг 26.

71-річний Усманов вперше був обраний президентом FIE у 2008 році та переобраний у 2012, 2016 та 2021 роках.

Його четвертий термін тривав лише рік, оскільки у 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усманов потрапив під санкції ЄС та США і пішов у відставку з поста президента FIE.