Опубліковано імена російських спортсменів і кіберспортсменів, які підтримують війну і збирають гроші для армії РФ

Україна вчергове закликає відсторонити їх від міжнародних змагань, зокрема й під нейтральним прапором.

На порталі “War & Sanctions” опубліковано черговий перелік російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують злочинну політику Росії, збирають допомогу для окупаційних військ в Україні. При цьому вони залишаються членами світової спортивної спільноти та навіть входять до керівних органів міжнародних федерацій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Серед них:

Павєл Буре – російський хокеїст, друг Владіміра Путіна, який неодноразово підтримував його на так званих виборах, для пропаганди культу російського диктатора грав з ним в хокей. Буре входить до складуРади Міжнародної федерації хокею.

Магомєд Кадиров – рідний дядько Рамзана Кадирова, так званий заступник міністра сільського господарства в Чечні, організатор турнірів з важкої атлетики.

Мар’яна Наумова – російська чемпіонка з паверліфтингу, фанатка Путіна. Їздила на тимчасово окуповані території України як "військовий кореспондент" після проходження курсів у так званій ПВК "Ваґнер".

У підлітковому віці, здобувши неофіційний титул "найсильнішої дівчинки планети", Наумова використовувала свою популярність для просування Росії за кордоном, зокрема під час поїздок до КНДР, Німеччини та Молдови. Пропаганда Кремля позначила таку діяльність наумової "дитячою дипломатією".

Дмітрій Сміт – співзасновник та президент федерації компʼютерного спорту росії (ФКС), організатор і головний суддя кіберспортивного турніру World Cyber Games. ФКС під керівництвом сміта виступила з ініціативою створення спеціальних військових рот для кіберспортсменів, що зможуть долучитись до ЗС РФ у ролі операторів дронів та інших технологічних бойових систем.

Сміт відповідає за взаємодію ФКС з органами влади РФ і водночас представляє Росію в Міжнародної федерації кіберспорту (IESF).

У ГУР наголосили, що кіберспортсмени є базою для комплектування операторів безпілотних та інших складних систем озброєння, вербування кібертерористів та кіберзлочинців, які під контролем російських спецслужб здійснюють кібератаки проти України та інших держав світу.

До підтримки розпочатої Росією злочинної війни проти України разом із Смітом причетні також кіберспортсмени Ярослав Кузнєцов, Іван Москалєнко та функціонер ФКС Емін Антонян, пов’язаний з російським підсанкційним олігархом Алішером Усмановим. Сам Усманов уже повернувся на посаду президента Міжнародної федерації фехтування.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони, Центр протидії дезінформації при РНБО і Міністерство молоді та спорту України вчергове закликають відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань, зокрема й під нейтральним прапором, а також виключити росіян з міжнародних спортивних організацій та припинити будь-яку співпрацю з ними", - наголосили в ГУР.