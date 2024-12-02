Росіяни за добу вбили трьох людей на Херсонщині і 13 поранили

Під ударами окупантів опинилися 9 населених пунктів області та місто Херсон.

За минулу добу на Херсонщині внаслідок обстрілів росіян три людини загинули, ще 13 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Садове, Білозерка, Комишани, Приозерне, Інженерне, Веселе, Золота Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автобуси та приватний автомобіль.