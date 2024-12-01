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Ліквідовано пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення ЗАЕС

Повітряна лінія була пошкоджена через обстріли окупантів.

Ліквідовано пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення ЗАЕС
Фото: Укренерго

Ремонтні бригади “Укренерго” ліквідували пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. 

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС. 

Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців. 

Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.

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Вчора втретє за листопад Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через обстріли РФ.

Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа.

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