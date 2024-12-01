В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло завтра

Електроенергію відключатимуть в одну і дві черги.

Завтра в Україні світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомили в Укренерго.

Обсяг обмежень для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;08:00 – 10:00 – дві черги відключень;10:00 – 11:00 – одна черга відключень;11:00 – 19:00 – дві черги відключень;19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, ‒ йдеться у пресрелізі.