Загинула одна людина, троє дістали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

Уночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі та загиблий.

Про це повідомив керівник Ради оборони Тернополя Сергій Надал.

Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 00:06. Близько другої години стало відомо, що ворог атакував п'ятиповерхівку, загорілися квартири на п'ятому та частково четвертому і третьому поверхах.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав негода пізніше повідомив, що загинула одна людина.

На місці працюють рятувальники та спецслужби.

У ДСНС також повідомили, що в результаті влучання сталася масштабна пожежа.

"Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС закликає жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Фото: ДСНС