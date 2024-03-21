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До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спорсментів з РФ та Білорусі

Чи братимуть вони участь у церемонії закриття Олімпіади, вирішать пізніше.

До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спорсментів з РФ та Білорусі
Фото: sortiraparis.com

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, пишуть Euronews.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

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  • Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.
  • Нейтральні спортсмени не повинні публічно підтримувати вторгнення в Україну, бути пов’язаними з військовими або державними органами безпеки. Незрозуміло, чи буде членство в російському військово-спортивному клубі, такому як ЦСКА, підставою для відмови в нейтральному статусі.
  • Спортсмени мають пройти двоетапну процедуру перевірки. Кандидатури спочатку має затвердити керівний орган індивідуального виду спорту, а потім їх переглядає МОК.
  • Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади у Парижі.
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