До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спорсментів з РФ та Білорусі

Чи братимуть вони участь у церемонії закриття Олімпіади, вирішать пізніше.

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, пишуть Euronews.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.