До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спорсментів з РФ та Білорусі

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.
Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, пишуть Euronews.
Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.
Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.
- Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.
- Нейтральні спортсмени не повинні публічно підтримувати вторгнення в Україну, бути пов’язаними з військовими або державними органами безпеки. Незрозуміло, чи буде членство в російському військово-спортивному клубі, такому як ЦСКА, підставою для відмови в нейтральному статусі.
- Спортсмени мають пройти двоетапну процедуру перевірки. Кандидатури спочатку має затвердити керівний орган індивідуального виду спорту, а потім їх переглядає МОК.
- Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади у Парижі.