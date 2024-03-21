Папа Римський не планує візит до Москви, - Ватикан

Ватикан прокоментував повідомлення ЗМІ проте, що Папа Римський Франциск планує у червні відвідати Москву.

Про це повідомило католицьке інформагентство Австрії Kathpress, передає Укрінформ.

“Це не відповідає дійсності", - зазначив речник Ватикану Маттео Бруні.

Як повідомляється, реакція Ватикану зі спростуванням можливої поїздки Папи до Росії надійшла "незвично швидко".

Раніше французький новинний портал "Intelligence online" повідомив, що посол РФ при Святому Престолі Іван Солтановський запросив Папу до Москви і Франциск погодився на візит.

У травні минулого року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.

Згодом під час поїздки до Італії та Ватикану Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском і попросив засудити російські злочини в Україні. Також глава держави запропонував Папі Римському долучитися до реалізації української «формулу миру».

Наприкінці травня минулого року стало відомо, що миротворчу місію в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі, архиєпископ Болоньї та голова Італійської Єпископської Конференції. На початку червня він відвідав Київ і зустрівся з президентом України.

Далі Дзуппі відвідав Москву і зустрівся із радників Путіна Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви патріархом Кирилом.

Потім кардинал вирушив до Вашингтона для «взаємообміну ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації».

У жовтні минулого року Ватикан заявив, що готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

На початку 2024 року Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України.

Папа Римський Франциск сказав, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.

11 березня Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до МЗС України через висловлювання Папи Франциска у ЗМІ.