Перемога України – в стратегічних інтересах США, – Салліван

Радник президента США пообіцяв, що Сполучені Штати кожен день будуть працювати, щоб пришвидшити це.

Перемога – це не тільки те, на що заслуговує Україна, це в стратегічних інтересах США, сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на питання, що мають зробити партнери, щоб Україна не просто не програла, а перемогла.

“Україна має вийти цілісною, суверенною (з війни, – ред.). Але не просто, а з економікою, яка зростає. І не тільки традиційною, але хайтек, новими технологіями”, – сказав Салліван.

Він пообіцяв, що США кожен день будуть працювати, щоб пришвидшити це.

Салліван уточнив, що є військовий вимір – надання озброєння, щоб українські солдати могли робити що потрібно на полі бою. Крім того, є економічний вимір, щоб Україна могла працювати над реформами і розвивати економіку.

“Це все – цілісний, комплексний підхід”, – наголосив радник Джо Байдена.