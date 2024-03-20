ATACMS для України: радник президента США розповів про ймовірність надання далекобійних ракет

Під час спільного брифінгу із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Києві радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відповів на запитання надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети.

"Щодо ATACMS, на жаль, нема чим поділитися сьогодні. Коли так — ми це зробимо", — зазначив Салліван.

Щодо поразки Росії, радник президента США зазначив, що Росія вже програла у цій війні.

"Що вони хотіли? Стерти українську ідею з історії. Вона провалилася. Вона (Росія, - ред.) хотіла захопити столицю, яка встояла. Вона ( Росія, - ред.) не змогла знищити дух украінського народу. Тому плани Путіна напочатку не були втілені і не будуть", — наголосив Салліван.

Щодо допомоги Україні, радник президента США підкреслив: "ми отримаємо двопартійну підтримку для допомоги Україні. Тому не треба говорити про план Б. Президент Байден працює над тим, щоб реалізувати його".

"Я вірю, що більшість демократів і республіканців у Конгресі уже в це вірять. Ви бачили це по голосуванню Сенаті. І якщо говорити про очікування в Палаті представників, то там теж є сильна більшість. Бо вони розуміють, що перемога України — не тільки ваша, але й задля безпеки США. Тому ми хочемо допомогти і вам, і собі", — зазначив він.