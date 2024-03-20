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Ворог знову атакував Нікопольщину важкою артилерією та дронами

Внаслідок обстрілів поранено мирного жителя. 

Ворог знову атакував Нікопольщину важкою артилерією та дронами
Фото: Сергій Лисак

Від ранку 20 березня російська армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область, зокрема під ударами залишаються Нікополь, Покровська та Марганецька громади. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Фото: Сергій Лисак

Ворог випустив 9 дронів і 4 рази бив з важкої артилерії по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. 

Внаслідок обстрілів поранення отримав мирний житель. Пошкоджені магазин, промислове та комунальне підприємства.

Фото: Сергій Лисак

Понівечені й 11 приватних будинків, 2 господарські споруди і стільки ж гаражів, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.

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