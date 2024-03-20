Ворог знову атакував Нікопольщину важкою артилерією та дронами

Від ранку 20 березня російська армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область, зокрема під ударами залишаються Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Ворог випустив 9 дронів і 4 рази бив з важкої артилерії по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілів поранення отримав мирний житель. Пошкоджені магазин, промислове та комунальне підприємства.

Фото: Сергій Лисак

Понівечені й 11 приватних будинків, 2 господарські споруди і стільки ж гаражів, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.