​Україна розглядає можливість використання заморожених активів РФ як застави для випуску євробондів

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як безвідсоткової, безстрокової застави для випуску своїх євробондів, аж поки Росія не відшкодує цих коштів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, пише Interfax-Україна.

Шмигаль повідомив, що поки що немає міжнародної юридичної рамки та політичної єдності, однак Україна розглядає декілька пропозицій. Зокрема, про створення міжнародного компенсаційного інструменту в складі Міжнародного фонду, Міжнародного реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії.

"Також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона щодо використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди й отримати під них бюджетне фінансування. Це теж прийнятний для нас шлях. Ця застава буде безстрокова, безвідсоткова, тому ми зможемо залучити ті самі кошти. Але формально це буде не конфіскація активів, а нескінченна застава, доки Росія не відшкодує цих коштів", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що насамперед Україна наполягає на тому, щоб усі суверенні активи РФ обсягом приблизно $300 млрд було конфісковано й передано Україні для відновлення й покриття інших потреб, зокрема й військових.