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​Україна розглядає можливість використання заморожених активів РФ як застави для випуску євробондів

Україна розглядає декілька пропозицій, зокрема, про створення міжнародного компенсаційного інструменту.

​Україна розглядає можливість використання заморожених активів РФ як застави для випуску євробондів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 березня 2024 року
Фото: Пресслужба КМУ

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як безвідсоткової, безстрокової застави для випуску своїх євробондів, аж поки Росія не відшкодує цих коштів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, пише Interfax-Україна.

Шмигаль повідомив, що поки що немає міжнародної юридичної рамки та політичної єдності, однак Україна розглядає декілька пропозицій. Зокрема, про створення міжнародного компенсаційного інструменту в складі Міжнародного фонду, Міжнародного реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії.

"Також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона щодо використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди й отримати під них бюджетне фінансування. Це теж прийнятний для нас шлях. Ця застава буде безстрокова, безвідсоткова, тому ми зможемо залучити ті самі кошти. Але формально це буде не конфіскація активів, а нескінченна застава, доки Росія не відшкодує цих коштів", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що  насамперед Україна наполягає на тому, щоб усі суверенні активи РФ обсягом приблизно $300 млрд було конфісковано й передано Україні для відновлення й покриття інших потреб, зокрема й військових.

  • Тим часом Глава МЗС Польщі пропонує використати заморожені російські активи на купівлю зброї для України. За словами Сікорського, раще витратити кошти на захист, аніж на відновлення.
  • Такої ж думки притримується високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів РФ на військову допомогу Україні.
  • У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.
  • Раніше Bloomberg написав, що Євросоюз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Вони передбачають, що застосування податку на непередбачуваний прибуток може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро. 
  • Єврокомісія представить законопроєкти на саміті блоку. Guardian написав, що ЄК готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів Росії.
  • Мальта, Люксембург, Угорщина і Ірландія висловили застереження щодо купівлі зброї коштом активів РФ.
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