У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів

Народна депутатка Ольга Смаглюк-Василевська ("Слуга народу") повідомила, що багато нардепів втомилися та хочуть скласти мандати. За її словами, це стосується усіх фракцій, а не лише пропрезидентської.

Однак наразі нових заяв про складання депутатських мандатів немає. Хоча напруга та невдоволення нардепів "Слуги народу" зростає, повідомили джерела LB.ua у парламенті.

«Я знаю, що багато нардепів усіх фракцій втомилися та хочуть скласти мандати: і через неможливість виїхати та побачити родину, з якої знаходяться в сепарації, і через статус РЕРа, і через декларації та можливість переслідування правоохоронними органами, і через деяке розчарування в діяльності нардепа в умовах війни. А також через можливий тиск чи матеріальну зацікавленість третіх сил, які мають інтерес у розбалансуванні найвищого законодавчого органу. Але, як на мене, це неприйнятно, тож я більше не голосую за складання мандату депутатом без поважних причин. Вважаю таких людей потенційними зрадниками українського народу. Адже вони давали присягу і мають її виконувати за будь-яких умов", – заявила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська в коментарі LB.ua.

Водночас вона додала, що "дезорганізації всередині фракції «Слуга народу» немає. Ця інформація – неправдива та направлена якраз на те, щоб вдовольнити пʼяту колонну".

Її колега по фракції Федір Веніславский у коментарі LB.ua запевнив, що "навіть не чув про подібні розмови (бажання нардепів скласти мандати – Ред.). Більше того, я вважаю що тиражування таких наративів – це пазли російського плану з дестабілізації держави, інформацію про який нам надало розвідтовариство ще кілька місяців назад".

"Нових заяв на складання мандатів від нардепів немає", – також наголосив впливовий співрозмовник LB.ua у Верховній Раді, додавши що в разі їх виникнення буде обговорення.

Хоча інше джерело в "Слузі народу" наполягає, що "напруга всередині фракції є. У певній частині так. Але я б не драматизував ситуацію, проте тенденція така є".

Інший парламентар з політради "Слуги" нагадав, що "офіційно наразі є лише заява депутата В‘ячеслава Медяника. "Але невдоволення депутатів справді є. Бо вирішувати бізнеспитання – неможливо, хейт зростає, їздити на засідання – лінь. Частина взагалі не з’являється. Особливо із закордонних округів", – розповів нардеп.

Ще один співрозмовник пояснив, що "за кожним депутатом ходять слідом правоохоронці, журналісти-розслідувачі, НАЗК шукає де ти не там поставив кому, додайте НАБУ. Проблеми з банками через статус PEP, у родичів – теж. Лобіювання майже щезло. Лише вибрані тепер вирішують питання. Кабмін та інші структури забили на нардепів. Не приймають, можуть не відповідати на листи. При цьому тиск – шалений і безумовний. Цей законопроєкт сказали проголосувати в ОП чи в ЄС, тому він обовʼязковий. Відряджень нема. А в кого є, то якщо щось не проголосував, то можуть не підписати. Технічні працівники секретаріату Ради отримують зп втричі вищі за нардепів. При тому, що мажоритарники мають постійно їздити в округи, утримувати приймальні та помічників, проводити прийоми та зустрічі з виборцями. Військові адміністрації на місцях теж у більшості випадків забили на нардепів. Коли будуть вибори – невідомо. Та хто потрапить у прохідну частину… Тому це трохи демотивує", – пожалівся один з нардепів "Слуги народу".