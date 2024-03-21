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Парламент запустив розпуск Запорізької обласної ради

Запорізька обласна рада не може зібратися вже 2 роки.

Парламент запустив розпуск Запорізької обласної ради
Верховна Рада
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану.

За постанову проголосували 236 нардепів. Про це повідомила нардепка фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко. 

“Цим рішенням створюється прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані. Та передача їх повноважень ВЦА (військово-цивільна адміністрація, – ред.)”, – написала вона. 

За її словами, у Запоріжжі обласна рада не може зібратися вже 2 роки. 

“Але треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запоріжській облраді та перезавантажити її роботу за рахунок нових доброчесних депутатів”, – додала вона. 

Постанову підтримали “Слуги народу” та фракція “Батьківщина”. 

“ЄС” не голосувала за цю постанову, бачимо великі загрози для децентралізації в подібних рішеннях”, – вважає Геращенко.

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