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МВС та Фонд ООН в галузі народонаселення співпрацюватимуть у протидії насильству

Домовилися, зокрема, про підвищення кваліфікації поліцейських та операторів диспетчерських служб, які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

МВС та Фонд ООН в галузі народонаселення співпрацюватимуть у протидії насильству
Представники МВС та Фонду ООН
Фото: МВС

Під час зустрічі заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко із директоркою регіонального офісу Фонду ООН в галузі народонаселення в країнах Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер, сторони домовилися про співпрацю у продидії домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.

Про це повідомили у МВС.

Зазначається, структури співпрацюватимуть у таких напрямках:  

  • Нарощення спроможностей підрозділів Нацполіції, які працюють над протидією домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.
  • Підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України та операторів диспетчерських служб "Служба 112" та "102", які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.
  • Посилення експертної підтримки для впровадження законодавчих змін.
  • Окремим вектором співпраці буде робота з ветеранами та членами їхніх сімей.

Заступниця очільника МВС також розповіла про законодавчі ініціативи, які стосуються адаптації законів до вимог Стамбульської конвенції та впровадження електронних засобів контролю за кривдниками.

  • В Україні запустили портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime. На порталі можна анонімно або публічно повідомити про підозрілий контент у мережі.
  • 1 листопада в Україні набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню.
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