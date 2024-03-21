МВС та Фонд ООН в галузі народонаселення співпрацюватимуть у протидії насильству

Під час зустрічі заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко із директоркою регіонального офісу Фонду ООН в галузі народонаселення в країнах Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер, сторони домовилися про співпрацю у продидії домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.
Про це повідомили у МВС.
Зазначається, структури співпрацюватимуть у таких напрямках:
- Нарощення спроможностей підрозділів Нацполіції, які працюють над протидією домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.
- Підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України та операторів диспетчерських служб "Служба 112" та "102", які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.
- Посилення експертної підтримки для впровадження законодавчих змін.
- Окремим вектором співпраці буде робота з ветеранами та членами їхніх сімей.
Заступниця очільника МВС також розповіла про законодавчі ініціативи, які стосуються адаптації законів до вимог Стамбульської конвенції та впровадження електронних засобів контролю за кривдниками.
- В Україні запустили портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime. На порталі можна анонімно або публічно повідомити про підозрілий контент у мережі.
- 1 листопада в Україні набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню.