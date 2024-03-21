МВС та Фонд ООН в галузі народонаселення співпрацюватимуть у протидії насильству

Домовилися, зокрема, про підвищення кваліфікації поліцейських та операторів диспетчерських служб, які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Під час зустрічі заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко із директоркою регіонального офісу Фонду ООН в галузі народонаселення в країнах Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер, сторони домовилися про співпрацю у продидії домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.

Про це повідомили у МВС.

Зазначається, структури співпрацюватимуть у таких напрямках:

Нарощення спроможностей підрозділів Нацполіції, які працюють над протидією домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.

Підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України та операторів диспетчерських служб "Служба 112" та "102", які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Посилення експертної підтримки для впровадження законодавчих змін.

Окремим вектором співпраці буде робота з ветеранами та членами їхніх сімей.

Заступниця очільника МВС також розповіла про законодавчі ініціативи, які стосуються адаптації законів до вимог Стамбульської конвенції та впровадження електронних засобів контролю за кривдниками.