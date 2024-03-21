Зеленський зустрівся із адміралом Робертом Бауером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером. Сторони обговорили потреби України у системах ППО.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО, які допоможуть надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян.

"Дякую за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу дуже важлива", – зазначив президент України.