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Зеленський зустрівся із адміралом Робертом Бауером

Говорили про необхідність систем ППО для України.

Зеленський зустрівся із адміралом Робертом Бауером
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером. Сторони обговорили потреби України у системах ППО.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО, які допоможуть надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян.

"Дякую за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу дуже важлива", – зазначив президент України.

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