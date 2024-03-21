Передача повноважень Запорізьскої облради ОВА закріплює на посадах колаборантів з ОПЗЖ, - "Європейська Солідарність"

Передача повноважень Запорізької обласної ради ЗОВА закріплює на посадах осіб, які себе дискредитували. Про це заявила Запорізька організація партії «Європейська Солідарність».

"21 березня 2024 року Верховна Рада України прийняла постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану, запустивши розпуск Запорізької обласної ради. Проєкт постанови фактично не припиняє діяльність Запорізької обласної ради як юридичної особи. Таким чином на своїх посадах залишається керівництво Запорізької обласної ради, зокрема, перший заступник голови ради Людмила Любім та заступник голови обласної ради Владислав Куценко", - йдеться в заяві "ЄС".

Там зазначають, що Людмила Любім очолює організацію забороненої партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області, під час місцевих виборів вона посідала друге місце в партійному списку між Євгеном Балицьким та Галиною Данильченко (колаборанти, обидва заочно засуджені за державну зраду). А Владислав Куценко очолює Запорізьку обласну організацію партії «Батьківщина». 19.02.2024 був затриманий НАБУ за пропозицію хабаря в обмін на перемогу підконтрольного підприємства на тендері з постачання медикаментів. 27.02.2024. Куценко вийшов під заставу в три мільйони гривень.

"Протягом невизначеного терміну (до кінця військового стану) ці люди не тільки офіційно представлятимуть Запорізьку область, але й отримуватимуть з бюджету заробітну плату та доплати. Прийняття постанови про розпуск Запорізької обласної ради у Верховній Раді обґрунтовують відсутністю ухвалених питань щодо життєдіяльності області. Проте ініціатори розпуску не оприлюднюють, що сесії не збирались через небажання більшості депутатів ухвалювати незручні для них політичні рішення", - вважають в "Євросолідарності".

У фракції зазначають, що неодноразово ініціювали рішення про позбавлення повноважень депутатів-колаборантів та депутатів, які дискредитували себе, проте керівництво облради зі "Слуги народу" відмовилося ставити це питання на голосування.

"Враховуючи це, заявляємо, що відповідальність за ситуацію, що склалася в Запорізькій обласній раді, повністю лежить на представниках влади. Саме депутати зі «Слуги народу» очолюють та контролюють Запорізьку обласну раду і саме створена коаліція з «Опозиційним блоком» та «Батьківщиною» унеможливила проведення засідань сесії Запорізької обласної ради протягом останніх двох років та закріпила на посадах осіб, що своєю діяльністю не тільки продовжать дискредитувати Запорізьку обласну раду, але й можуть створити умови для загрози національної безпеки в прифронтовому регіоні", - йдеться у заяві.