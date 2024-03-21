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​До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер – вперше від початку вторнення РФ

Він заявив, що його візит свідчить про зближення Альянсу і України.

​До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер – вперше від початку вторнення РФ
Роб Бауер у Києві
Фото: Київський безпековий форум

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторнення Росії до України. Він виступив на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі і заявив, що Альянс робить все для того, щоб Україна увійшла до нього. 

Про це пише Європейська правда та йдеться на сайті Форуму. 

"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", –  запевнив Бауер, Також він зазначив, що його візит означає, що Україна і НАТО "ближні, аніж будь-коли.

"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", – сказав Бауер.

Бауер висловив "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.

Також він зазначив, що Росія не досягла своїх поставлених цілей.

"Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. А як би він їх досяг? Російські війська гадки не мають, за що воюють. А ви знаєте, за що воюєте. Ви боретеся за саму цивілізацію", – підкреслив голова Військового комітету НАТО.

Він наголосив, що зараз настав вирішальний момент.

"І було би страшною історичною помилкою дати президенту Путіну перемогти. Це було би для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", – резюмував він.

  • Тим часом генсек Альянсу заявив, що РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України.
  • Проте також він каже, що Україні бракує боєприпасів, тому союзники по Альянсу мають виявити політичну волю та терміново збільшити постачання в Україну зброї та військового обладнання.
  • У звіті Brand Ukraine зазначається, що підтримка вступу України до НАТО серед союзників збільшилася, до ЄС – та сама.
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