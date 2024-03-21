Головне за ніч та ранок четверга, 21 березня: ракетна атака на Київ, обстріли Сумщини, оборона Лиману

Нічна повітряна атака, 70 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі.

Захисники України сьогодні знищили 31 ракету – всі, які запустив ворог. Зокрема, збили дві аеробалістичні ракети.

У ніч на 21 березня ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – Росія). Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!" – сказав Олещук.

У Києві зафіксовано падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Станом на 8:55 кількість поранених зросла з 12 до 13, повідомили в ДСНС. Госпіталізували чотирьох людей, зокрема дівчинку 11 років (за даними Офісу генпрокурор, їй 13). Іншим надали допомогу на місці.

О 5:55 було відомо про вісьмох постраждалих.

Інформація про наслідки атаки – в новині.

У столиці внаслідок атаки ворога пошкоджено шість закладів освіти.

Уламки ворожих ракет впали на освітні установи в двох районах.

У Київській області, за оновленими даними від ОВА, четверо людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. Одну людину довелося госпіталізувати.

Потерпілі мають травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Падіння уламків ракет зафіксували в чотирьох районах.

"Мова йде про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах. Вже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок", – повідомив голова ОВА.

Також пошкоджено ліцей і лінію електропередач.

Для сьогоднішньої атаки на Київ Росія застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. Над Києвом і в районі столиці збили близько 30 ракет, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 70 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 750 окупантів. Російська армія втратила 4 танки та 26 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 433 840 чоловік особового складу та 325 гелікоптерів.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія вночі та зранку здійснила 12 обстрілів Сумщини. Зафіксували 88 вибухів.

Також окупаційні війська завдали 5 авіаударів (пуски КАБ з літаків тактичної авіації) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що мобілізаційні заходи будуть менш масштабними, аніж ті цифри, які раніше озвучували військові.

В інтерв'ю Bloomberg голова уряду заявив: після проведення оцінювання потреб війська стало зрозуміло, що 500 тисяч нового особового складу ЗСУ не потрібно. Цьому сприяє проведення ротації та надання партнерами військової підтримки.

Щодо допомоги США, яка застрягла у Конгресі, Шмигаль залишається оптимістом. На його думку, Україна отримає 60 мільярдів доларів "цього місяця або максимум наступного".

Прем'єр також привітав зміну риторики президента Франції Емманюеля Макрона, який почав активно просувати тему надсилання західних військ до України. "Ми раді, що його комунакація стала значно, значно потужнішою – це чіткі та конкретні слова, саме те, чого ми потребуємо", – заявив очільник уряду.

У Брюсселі сьогодні розпочався дводенний саміт лідерів країн Євросоюзу. Серед тем, про які говоритимуть очільники держав, буде і постачання зброї для України.

Також ітиметься про питання безпеки і оборони та ситуацію на Близькому Сході, питання розширення союзу, міжнародні відносини, міграційні питання і сільське господарство. У частині розширення лідери країн оцінюватимуть прогрес України, Молдови та Боснії і Герцоговини.

Щодо безпеки і оборони лідери країн говоритимуть про збільшення оборонної готовності.

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