Польща піднімала винищувачі через атаку РФ по Україні

Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Польща сьогодні піднімала в повітря винищувачі через ракетний обстріл України російською армією.

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі Х (Twitter).

"Оперативне командування ЗСУ сьогодні вночі спостерігає активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", – зазначили у польському відомстві.

Також додали, що під час атаки РФ по Украні розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024

Згодом після зниження рівня загрози операції польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na… pic.twitter.com/O7hqX9N3Gz — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024

Атака РФ по території України