Польща піднімала винищувачі через атаку РФ по Україні

Польща сьогодні піднімала в повітря винищувачі через ракетний обстріл України російською армією.
Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі Х (Twitter).
"Оперативне командування ЗСУ сьогодні вночі спостерігає активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", – зазначили у польському відомстві.
Також додали, що під час атаки РФ по Украні розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024
Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G
Згодом після зниження рівня загрози операції польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.
"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na… pic.twitter.com/O7hqX9N3Gz— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024
Атака РФ по території України
- Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
- Росія для сьогоднішньої атаки на Київ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети.
- В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 13 людей. Серед них – дитина.
- У Київській області, за оновленими даними від ОВА, четверо людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. Одну людину довелося госпіталізувати.
- Потерпілі мають травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Падіння уламків ракет зафіксували в чотирьох районах.