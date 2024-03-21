Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща піднімала винищувачі через атаку РФ по Україні

Задіювали польську та союзницьку авіацію.

Польща піднімала винищувачі через атаку РФ по Україні
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р
Фото: EPA/UPG

Польща сьогодні піднімала в повітря винищувачі через ракетний обстріл України російською армією.

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі Х (Twitter).

"Оперативне командування ЗСУ сьогодні вночі спостерігає активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", – зазначили у польському відомстві.

Також додали, що під час атаки РФ по Украні розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Згодом після  зниження рівня загрози операції польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Атака РФ по території України

  • Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
  • Росія для сьогоднішньої атаки на Київ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. 
  • В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 13 людей. Серед них – дитина.
  • У Київській області, за оновленими даними від ОВА, четверо людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. Одну людину довелося госпіталізувати.
  • Потерпілі мають травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Падіння уламків ракет зафіксували в чотирьох районах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies