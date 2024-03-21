На Харківщині через російські атаки 5 людей загинули, є поранені

Вчора армія РФ влучила у харківське виробниче підприємство, є загиблі та поранені.

Протягом доби російська армія обстрілювала Харківську область із різних видів озброєння. Є загиблі та поранені, руйнувань зазнали будівлі, автомобілі, високовольтна лінія.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вчора російська армія о 13:00 здійснила ракетний удар по Харкову. Ворожий снаряд влучив у виробниче підприємство. Також пошкоджені складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівка.

9 осіб постраждало: з них 7 госпіталізовано, 1 від госпіталізації відмовився, 1 людина на амбулаторному лікуванні. 5 людей загинули.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Олександрівка, Козача Лопань, Ветеринарне.

О 22:40 внаслідок ракетного обстрілу м. Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік, без госпіталізації.

О 21:00 внаслідок артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджено три приватні будинки. Без постраждалих.

О 19:30 ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 15:20 внаслідок ворожого артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок, автомобіль, паркан. Без постраждалих.

О 14:43 відбувся ворожий обстріл с. Курилівка Куп'янського району. Влучання по території. Потерпілих та загиблих немає.

О 09:00 в смт Дворічна Куп'янського району результаті влучання ворожого БПЛА пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.

О 8:18 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів дах будинку та господарча споруда на площі. Без постраждалих.

Минулої доби на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,24 га території, знищили 472 вибухонебезпечні предмети.

За добу з області евакуйовано 16 дітей з родинами.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 149 дітей: Вільхуватської – 37; Великобурлуцької – 112.

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