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У Харківській області трактор підірвався на міні

Внаслідок підриву травми отримав механізатор.

У Харківській області трактор підірвався на міні
Фото: ДСНС

В Ізюмському районі на Харківщині трактор місцевої агрофірми під час проведення весняно-польових робіт підірвався на міні, повідомляє Харківська ОВА.

Інцидент стався у Барвінківській територіальній громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка. Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми.

У ДСНС застерігають, деокуповані території України буквально “усіяні” вибухонебезпечними предметами. З початку повномасштабного вторгнення РФ 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.

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