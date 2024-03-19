У Харківській області трактор підірвався на міні

В Ізюмському районі на Харківщині трактор місцевої агрофірми під час проведення весняно-польових робіт підірвався на міні, повідомляє Харківська ОВА.

Інцидент стався у Барвінківській територіальній громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка. Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми.

У ДСНС застерігають, деокуповані території України буквально “усіяні” вибухонебезпечними предметами. З початку повномасштабного вторгнення РФ 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.