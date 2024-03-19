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Правоохоронці заявили, що ліквідували корупційну схему у сервісному центрі МВС на Тернопільщині

Вимаганням грошей у громадян займалися адміністраторка та експерт одного з територіальних сервісних центрів. Зокрема, за “безпроблемну” перереєстрацію автомобіля.

Правоохоронці заявили, що ліквідували корупційну схему у сервісному центрі МВС на Тернопільщині
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції повідомив, що продовжує забезпечувати доброчесність роботи установ системи МВС, виявляючи та блокуючи корупційні схеми. Одну із таких протиправних комбінацій оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими обласної поліції заблокували на Тернопільщині. 

Так, адміністраторка одного з територіальних сервісних центрів та експерт Тернопільського підрозділу експертної служби МВС України вимагали неправомірну вигоду у місцевого жителя за швидке та безпроблемне проходження процедури перереєстрації авто. 

Експерта було затримано одразу після отримання неправомірної вигоди для себе та своєї спільниці. 

Слідчі поліції вже оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 та (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура. 

Загалом, з початку року працівники Департаменту внутрішньої безпеки викрили понад 30 корупційних схем у сервісних центрах МВС. Більшість з них пов'язані з діяльністю так званих "бігунків", які штучно створюють черги та умови, змушуючи громадян звертатись до них як до посередників для отримання адмінпослуг. Шістьом таким ділкам вже вручено підозри.

Правоохоронці нагадують, що ви можете доєднатися до боротьби із очищення системи від порушників. Якщо ви стали свідком таких протиправних дій, повідомте про них на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77 або напишіть у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot.

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