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На Тернопільщині викрили шахрая, який збирав гроші начебто на лікування дітей і військових

Чоловік створив кілька фейкових акаунтів і через них розповсюджував у Facebook оголошення про збір коштів для допомоги.

На Тернопільщині викрили шахрая, який збирав гроші начебто на лікування дітей і військових
Фото: Кіберполіція

У Тернопільській області шахрай ошукав 32 людини на понад 200 тисяч гривень, збираючи гроші на "лікування" дітей та "реабілітацію військовослужбовців" у Facebook.

Про це повідомили у Кіберполіції.

Чоловіка затримали влітку за те, що побив військовослужбовця і відібрав у нього зброю. Зловмисника помістили під варту, а за місцем проживання провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку.

"Кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими Кременецького райвідділу ГУНП в області проаналізували інформацію, яку містили вилучені носії інформації. Правоохоронці встановили причетність фігуранта до зборів пожертв в інтернеті нібито на лікування дітей та реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні Кіберполіції.

Правоохоронці додали, що ще до затримання чоловік створив кілька фейкових акаунтів і через них розповсюджував у оголошення про збір коштів для допомоги.  Наразі встановлено 32 потерпілих, які перерахували понад 200 тисяч гривень на підконтрольні шахраю рахунки.

"Підозрюваний використовував реальні фото поранених військових та медичних документів, але зазначав реквізити підконтрольних йому карток для привласнення коштів. З метою конспірації зловмисник використовував більше десятка карткових рахунків дропа – мешканця Києва", – зазначили поліцейські. 

Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.Повне коло потерпілих та остаточна сума збитків встановлюються.

  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають про шахрайські схеми видурювання грошей у родичів військовополонених, та ворожі фейкові вкиди. Зокрема подібні ІПСО спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських Оборонців з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін".
  • У Києві повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу. Жінка збирала гроші начебто на автомобілі для військових та на лікування тяжко поранених. Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.
  • Судитимуть сімох шахраїв, які під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на потреби малозабезпечених верств населення. "Фонд" ошукав українців на близько 11 мільйонів гривень. Поки що встановлено 17 потерпілих.
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