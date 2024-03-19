Боррель запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на зброю для України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель запропонує блоку використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України, повідомляє Reuters.
“Боррель заявив, що запропонує ЄС використовувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру”, − зазначає видання.
Боррель сказав журналістам у Брюсселі, що рекомендуватиме перерахувати решту 10% до бюджету ЄС і використати кошти для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.
Він подасть пропозицію країнам-членам блоку завтра, напередодні саміту лідерів ЄС 21-22 березня.
- Фонд European Peace Facility працює як гігантська схема повернення грошей, надаючи членам ЄС відшкодування за надсилання боєприпасів до інших країн.
- У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.
- Раніше Bloomberg написав, що Євросоюз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Вони передбачають, що застосування податку на непередбачуваний прибуток може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро.
- Єврокомісія представить законопроєкти на саміті блоку. Guardian написав, що ЄК готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів Росії.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що заморожені російські активи варто витрати не лише на відновлення України, але й на купівлю зброї для захисту нашої країни.
- Мальта, Люксембург, Угорщина і Ірландія висловили застереження щодо купівлі зброї коштом активів РФ.