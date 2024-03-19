Боррель запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на зброю для України

Решту 10% європосадовець рекомендує перерахувати до бюджету ЄС і використати для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель запропонує блоку використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України, повідомляє Reuters.

“Боррель заявив, що запропонує ЄС використовувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру”, − зазначає видання.

Боррель сказав журналістам у Брюсселі, що рекомендуватиме перерахувати решту 10% до бюджету ЄС і використати кошти для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Він подасть пропозицію країнам-членам блоку завтра, напередодні саміту лідерів ЄС 21-22 березня.