За неправомірну вигоду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад. Загалом задокументовано отримання підозрюваною 3,5 млн гривень хабарів.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру ексдиректору регіональної лабораторії Держпродспоживслужби у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2023 році підозрювана налагодила корупційну схему одержання хабарів від працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області.

За неправомірну вигоду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад.

Загалом задокументовано отримання підозрюваною 3,5 млн гривень неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, восени Нацполіція повідомила, що на Київщині посадовці Держпродспоживслужби розробили масштабну корупційну схему при реєстрації сільгосптехніки. Чиновники вимагали хабарі за "полегшення" реєстрації сільськогосподарської техніки.