Отримали ушкодження будинки, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

Три громади на Дніпропетровщині сьогодні постраждали від ворожих обстрілів. Російська армія гатила із артилерії, а також запускала безпілотники.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь", – зазначив Лисак.

Через обстріли пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники погасили. Понівечений інфраструктурний об’єкт.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

Фото: Дніпропетровська ОВА

Лисак зазначив, що в результаті російської агресії побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

Люди не постраждали.