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На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджена АЗС

Отримали ушкодження будинки, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. 

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджена АЗС
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області
Фото: Дніпропетровська ОВА

Три громади на Дніпропетровщині сьогодні постраждали від ворожих обстрілів. Російська армія гатила із артилерії, а також запускала безпілотники.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь", – зазначив Лисак.

Через обстріли пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники погасили. Понівечений інфраструктурний об’єкт. 

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Лисак зазначив, що в результаті російської агресії побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін. 

Люди не постраждали.

  • 17 березня пізно ввечері у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку. Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.
  • Також Росія била по Нікопольському району з безпілотників та артилерійської зброї. Всього область пережила 8 ударів БпЛА та 2 артобстріли. На Нікопольщині – четверо постраждалих. 
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