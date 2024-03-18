Три громади на Дніпропетровщині сьогодні постраждали від ворожих обстрілів. Російська армія гатила із артилерії, а також запускала безпілотники.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь", – зазначив Лисак.
Через обстріли пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники погасили. Понівечений інфраструктурний об’єкт.
Лисак зазначив, що в результаті російської агресії побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.
Люди не постраждали.
- 17 березня пізно ввечері у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку. Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.
- Також Росія била по Нікопольському району з безпілотників та артилерійської зброї. Всього область пережила 8 ударів БпЛА та 2 артобстріли. На Нікопольщині – четверо постраждалих.