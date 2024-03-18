Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення про 5 млрд євро на військову підтримку України

"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують", - наголосив колегам глава МЗС України Дмитро Кулеба.

18 березня Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення про виділення 5 млрд євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Участь у засіданні взяв і український міністр Дмитро Кулеба.

Він закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.

Також Кулеба подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів і усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", — сказав міністр.

Кулеба додав, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор Путін прагне розширювати агресію. Тож підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

“Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі”, – сказав Кулеба.