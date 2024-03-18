Трамп хоче зробити Манафорта радником своєї передвиборчої кампанії, − Washington Post

Експрезидент США помилував колишнього керівника передвиборчої кампанії за звинувачення в банківському та податковому шахрайстві та у тому, що він приховував мільйони, проводячи консультації для проросійських українських політиків.

Колишній президент США Дональд Трамп пізніше цього року хоче зробити радником своєї передвиборчої кампанії експоліттехнолога “Партії регіонів” Пола Манафорта, екскерівника кампанії, якого він помилував.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Зараз переважно обговорюється з’їзд Республіканської партії в Мілуокі в липні 2024 року, також розмови можуть стосуватися ролі Манафорта у зборі коштів для кампанії ймовірного кандидата від Республіканської партії. Хоча формального рішення не було прийнято, четверо людей назвали його очікуваним. За їхніми словами, Трамп налаштований повернути Манафорта назад.

Манафорт був головою передвиборчої кампанії Трампа влітку 2016 року, перш ніж його звільнили наприкінці серпня. Він давній республіканець та адвокат, який лобіював іноземних лідерів і диктаторів.

Манафорта відсторонили від передвиборчої кампанії після того, як стало відомо, що його фірма не розкрила належним чином інформацію про своє закордонне лобіювання. Його засудили за податкове та банківське шахрайство в рамках розслідування спецпрокурора Роберта С. Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

Манафорта визнали винним у приховуванні мільйонів, які він заробив, лобіюючи інтереси проросійських українських політиків, зокрема Віктора Януковича, на рахунках у закордонних банках, а згодом у фальсифікації своїх фінансів для отримання кредитів, коли його покровителі втратили владу. Спочатку республіканця засудили приблизно на чотири роки тюремного ув'язнення, але потім достроково звільнили під домашній арешт через коронавірус. Потім його помилував Трамп – в останні дні свого президенства.

Трамп сказав радникам, що відчуває лояльність до Манафорта, оскільки той “відсидів у в'язниці”, і Манафорт продовжував залишатися лояльним і підтримувати Трампа в публічних і приватних виступах. Колишній президент досі часто скаржиться на розслідування Мюллера, кажуть близькі до Трампа люди, і стверджує, що переслідування Манафорта було несправедливим.

Прийняття Манафорта на роботу, найімовірніше, пожвавить дискусію про участь Росії у виборах 2016 року, які, на думку Мюллера, були “масштабними та системними”. Мюллер також виявив, що Манафорт поділився внутрішніми даними опитування передвиборної кампанії Трампа з давнім співробітником, який, за оцінками ФБР, мав зв’язки з російською розвідкою.

Двопартійний комітет Сенату, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року, дійшов висновку, що сприйнятливість Манафорта до російської інформації була “серйозною загрозою контррозвідки”, яка зробила кампанію 2016 року чутливою до “зловмисного російського впливу”.