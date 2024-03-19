У Польщі аварійно приземлився американський БПЛА

Генеральний штаб збройних сил Пользі повідомив про здійснення аварійної посадки американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Як зазначається у дописі на сторінці відомства в мережі X, БПЛА виконував тренувальний політ, під час якого втрати зв'язок із базою. Близько 23 години 18 березня (опівночі за київським часом) він здійснив аварійну посадку біля населеного пункту Мирославець.

Генштаб стверджує, що приземлення відбулося відповідно до процедур у нежитловій зоні. На місці інциденту працювали спецслужби, військова поліція проводила слідчі дії.