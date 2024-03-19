"Шукаємо асиметричні рішення": Сирський назвав розвиток БПЛА пріоритетом

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський назвав розвиток використання безпілотних систем своїм головним пріоритетом.
На сторінці у Facebook генерал наголосив, що технології є запорукою нашої переваги над ворогом. А безпілотники посідають у цьому питанні чільне місце.
За розвиток БПЛА відповідає заступник Головнокомандувача, Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом з ним Сирський працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень у військо. Окремий акцент вони роблять на підготовці персоналу - спеціалістів з радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
Головнокомандувач переконаний, що ЗСУ потрібна якісна перевага над ворогом, який переважає за кількістю. Для цього ведеться пошук асиметричних рішень. А найважливіше завдання для технологій - це збереження життя військових.
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