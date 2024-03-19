"Шукаємо асиметричні рішення": Сирський назвав розвиток БПЛА пріоритетом

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що потрібно забезпечити якісну перевагу над кількісними показниками ворога.

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський назвав розвиток використання безпілотних систем своїм головним пріоритетом.

На сторінці у Facebook генерал наголосив, що технології є запорукою нашої переваги над ворогом. А безпілотники посідають у цьому питанні чільне місце.

За розвиток БПЛА відповідає заступник Головнокомандувача, Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом з ним Сирський працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень у військо. Окремий акцент вони роблять на підготовці персоналу - спеціалістів з радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Головнокомандувач переконаний, що ЗСУ потрібна якісна перевага над ворогом, який переважає за кількістю. Для цього ведеться пошук асиметричних рішень. А найважливіше завдання для технологій - це збереження життя військових.