Лубінець: Із окупованих територій Запорізької і Донецької областей повернули три сім’ї з дітьми

Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з тимчасово окупованих територій Запорізької і Донецької областей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що одна сім’я разом із трирічним малюком мешкала у Енергодарі, працювали на Запорізькій АЕС, а коли відмовилися співпрацювати із окупаційною владою, то одразу відчула на собі "російську люб’язність": обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити.

"Інший випадок — мама із 8-річним сином переховувалися у дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок із обшуком прийшли росіяни. На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою не ховаючись", - додав омбудсман.

Лубінець також розповів про історію 9-річного хлопчика із Донеччини, який був змушений навчатися російською. "Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра примусово пропонували відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних «відпочинків»", - зазначив омбудсман.