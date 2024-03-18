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Троє мешканців Херсонщини загинули від вибуху боєприпасу дрона

Чоловіки намагались розібрати вдома FPV-дрон. 

Троє мешканців Херсонщини загинули від вибуху боєприпасу дрона
Дрон з боєприпасом (архівне фото)

У селі Львове Бериславського району Херсонської області загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас”, - написав Прокудін. 

Він уточнив, що від вибуху боєприпасу всі троє чоловіків отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні. 

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Прокудін закликав громадян бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. У разі такої знахідки слід відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

  • Сапери ДСНС на Херсонщині знешкодили більше 42 тисяч вибухонебезпечних предметів. Бійці ДСНС обстежили понад 13 тис. га території.

  • На Херсонщині поблизу села Андріївка Калинівської громади  24-річний чоловік натрапив на російську міну в полі. Внаслідок детонації постраждалий отримав численні травми.

  • На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій. Чоловік на тракторі наїхав на міну та підірвався.

  • У Бериславському районі Херсонської області місцевий житель підірвався на російській міні.
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