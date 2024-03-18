Троє мешканців Херсонщини загинули від вибуху боєприпасу дрона

У селі Львове Бериславського району Херсонської області загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас”, - написав Прокудін.

Він уточнив, що від вибуху боєприпасу всі троє чоловіків отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Прокудін закликав громадян бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. У разі такої знахідки слід відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.