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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Постраждалого у важкому стані госпіталізували.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: Олег Синєгубов

На Херсонщині поблизу села Андріївка Калинівської громади  24-річний чоловік натрапив на російську міну в полі. Внаслідок детонації постраждалий отримав численні травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок детонації він отримав важкі поранення: вибухову травму, травматичну ампутацію руки та ноги, поранення шиї, тулуба. У ці хвилини медики борються за життя потерпілого на операційному столі", – ідеться у повідомленні.

Найбільш замінованою територією в Україні на сьогодні вважається Херсонська область – під час втечі окупанти залишили на правому березі неймовірну кількість мін усіх видів, а зараз посилено мінують лівобережжя. На повне розмінування української території після війни, за оцінками експертів, піде не менше п'яти років.

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