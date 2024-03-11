На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

На Херсонщині поблизу села Андріївка Калинівської громади 24-річний чоловік натрапив на російську міну в полі. Внаслідок детонації постраждалий отримав численні травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок детонації він отримав важкі поранення: вибухову травму, травматичну ампутацію руки та ноги, поранення шиї, тулуба. У ці хвилини медики борються за життя потерпілого на операційному столі", – ідеться у повідомленні.

Найбільш замінованою територією в Україні на сьогодні вважається Херсонська область – під час втечі окупанти залишили на правому березі неймовірну кількість мін усіх видів, а зараз посилено мінують лівобережжя. На повне розмінування української території після війни, за оцінками експертів, піде не менше п'яти років.