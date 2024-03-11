МО Британії: Росія може готувати депортацію українців без паспортів РФ

Депортувати українських громадян з окупованої території можуть у віддаленні регіони Росії.

З липня росіяни можуть почати депортацію з окупованих територій українців без російських паспортів.

У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії нагадали, що в квітні 2023 президент РФ видав указ про те, що мешканці окупованих територій без паспортів країни-загарбниці вважатимуться на захопленій території "іноземцями". Росія вирішила, що ці люди мають право проживати на окупованій території лише до 1 липня 2024.

"Є реалістична можливість, що після цієї дати всі особи, які не мають паспорту Росії на тимчасово окупованій території, будуть депортовані або ув'язнені", – йдеться у повідомленні.

Нещодавня риторика заступника голови російської ради нацбезпеки Дмитра Медведєва вказує, що цих людей можуть депортувати на віддалені частини Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zWHHWNMdnu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024