МО Британії: Росія може готувати депортацію українців без паспортів РФ

З липня росіяни можуть почати депортацію з окупованих територій українців без російських паспортів.
У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії нагадали, що в квітні 2023 президент РФ видав указ про те, що мешканці окупованих територій без паспортів країни-загарбниці вважатимуться на захопленій території "іноземцями". Росія вирішила, що ці люди мають право проживати на окупованій території лише до 1 липня 2024.
"Є реалістична можливість, що після цієї дати всі особи, які не мають паспорту Росії на тимчасово окупованій території, будуть депортовані або ув'язнені", – йдеться у повідомленні.
Нещодавня риторика заступника голови російської ради нацбезпеки Дмитра Медведєва вказує, що цих людей можуть депортувати на віддалені частини Росії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zWHHWNMdnu
- Росія проводить примусову паспортизацію на всіх окупованих територіях України. Українцям, які не згодні брати паспорт країни-окупанта, відмовляють у соціальних послугах. У листопаді ГУР попереджало, що російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до щонайменше 85%. Окупанти примушують українців брати паспорти в межах підготовки до незаконних "виборів" президента РФ.