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МО Британії: Росія може готувати депортацію українців без паспортів РФ

Депортувати українських громадян з окупованої території можуть у віддаленні регіони Росії.

МО Британії: Росія може готувати депортацію українців без паспортів РФ
Фото: ЦНС

З липня росіяни можуть почати депортацію з окупованих територій українців без російських паспортів.

У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії нагадали, що в квітні 2023 президент РФ видав указ про те, що мешканці окупованих територій без паспортів країни-загарбниці вважатимуться на захопленій території "іноземцями". Росія вирішила, що ці люди мають право проживати на окупованій території лише до 1 липня 2024.

"Є реалістична можливість, що після цієї дати всі особи, які не мають паспорту Росії на тимчасово окупованій території, будуть депортовані або ув'язнені", – йдеться у повідомленні.

Нещодавня риторика заступника голови російської ради нацбезпеки Дмитра Медведєва вказує, що цих людей можуть депортувати на віддалені частини Росії.

  • Росія проводить примусову паспортизацію на всіх окупованих територіях України. Українцям, які не згодні брати паспорт країни-окупанта, відмовляють у соціальних послугах. У листопаді ГУР попереджало, що російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до щонайменше 85%. Окупанти примушують українців брати паспорти в межах підготовки до незаконних "виборів" президента РФ.
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