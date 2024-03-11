Орбан після зустрічі з Трампом: він не дасть "жодної копійки" на війну в Україні

Угорський прем'єр вважає, що без допомоги Заходу Україна не вистоїть, і таким чином війна закінчиться.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом сказав, що той не даватиме Україні коштів на боротьбу з Росією, якщо знову виграє вибори. Орбан при цьому вважає, що відсутність фінансування "закінчить війну", бо своїми силами Україна "не зможе встояти на ногах", наводить його слова The Guardian.

Орбан сказав, що Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, і тому війна закінчиться. Оскільки очевидно, що сама Україна на ногах встояти не може".

"Якщо американці не дадуть грошей і зброї, як і європейці, то ця війна закінчиться. І якщо американці не дадуть грошей, європейці не зможуть самі фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", – вважає прем'єр країни, яка систематично виступає проти підтримки України.

Зустріч між політиками відбулася в п'ятницю. Компанія Трампа про обговорення України в пресрелізі не згадувала.