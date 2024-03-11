Орбан після зустрічі з Трампом: він не дасть "жодної копійки" на війну в Україні

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом сказав, що той не даватиме Україні коштів на боротьбу з Росією, якщо знову виграє вибори. Орбан при цьому вважає, що відсутність фінансування "закінчить війну", бо своїми силами Україна "не зможе встояти на ногах", наводить його слова The Guardian.
Орбан сказав, що Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, і тому війна закінчиться. Оскільки очевидно, що сама Україна на ногах встояти не може".
"Якщо американці не дадуть грошей і зброї, як і європейці, то ця війна закінчиться. І якщо американці не дадуть грошей, європейці не зможуть самі фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", – вважає прем'єр країни, яка систематично виступає проти підтримки України.
Зустріч між політиками відбулася в п'ятницю. Компанія Трампа про обговорення України в пресрелізі не згадувала.
- Президент США Джо Байден розкритикував зустріч Трампа і Орбана. На думку чинного господаря Білого дому, очільник уряду Угорищин "шукає диктатури".
- Угорське МЗС перед зустріччю Орбана з Трампом повідомляло, що їхній прем'єр хоче обговорити закінчення війни в Україні. Неясно, чому Орбан вирішив, що він на ці переговори вповноважений. Bloomberg зазначало, що цією зустріччю Орбан намагається вислужитися перед Трампом.
- Трамп раніше публічно висловлювався проти надання Україні фінансів, але згодом "пом'якшився" і сказав, що українцям можна було б надавати позики.