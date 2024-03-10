Прем'єр Ізраїлю заявив про знищення 75% батальйонів ХАМАСу

Він також сказав, що у приватних розмовах з ним арабські лідери висловилися за знищення палестинської терористичної організації.

Ізраїлю вдалося знищити вже три чверті батальйонів бойовиків ХАМАС.

Про це в інтерв'ю Bild розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Він заявив, що "ми дуже близькі до перемоги" - йдеться про 4-6 тижнів, поки не закінчиться інтенсивна фаза бойових дій. Тому здаватися зараз було б абсурдом, додав глава ізраїльського уряду. Інакше ХАМАС почне все спочатку.

Нетаньягу звинуватив терористів у гуманітарній кризі в Газі. За його словами, ізраїльська політика полягає у наданні якомога більшого обсягу гуманітарної допомоги. Натомість ХАМАС навмисно краде продукти харчування і цим погіршує становище людей. "Вони вважають, що це допоможе їм чинити більший тиск на Ізраїль, щоб той припинив війну і втримав їх на місці, щоб вони могли повторити різанину 7 жовтня", - сказав прем'єр-міністр.

Попри критику Заходу Нетаньягу заявив, що партнери на йо місці, можливо, повели б так само, а той жорсткіше. Тому Ізраїль бореться за своє виживання, і "ми не відмовимося від боротьби, доки не досягнемо повної перемоги".

Щодо утворення нової держави, то, як сказав Нетаньягу, "ми не хочемо бачити палестинську державу після 7 жовтня з тієї простої причини, що різанина ХАМАС розпочалася з де-факто палестинської держави в смузі Гази".

"Ми не хочемо бачити палестинську державу, тому що 85 відсотків палестинців, які є під контролем палестинської автономії, підтримують різанину", - додав глава уряду Ізраїлю.

Нетаньягу зробив ще одну гучну заяву - він сказав, що у приватних розмовах з ним арабські лідери висловилися за знищення палестинської терористичної організації ХАМАС, навіть якщо при цьому публічно засуджують Ізраїль.

"Коли я розмовляю з лідерами регіону, вони здебільшого розуміють це і навіть мовчазно з цим погоджуються... Вони розуміють, що ХАМАС є частиною іранської терористичної осі, яка загрожує їм так само, як і нам. Саме тому вони підтримають перемогу Ізраїлю над ХАМАС", - сказав глава ізраїльського уряду.