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З Росією можна розмовляти лише мовою “балансу сил”, наївно встанолювати собі обмеження, − Сежурне

Європа не повинна повторювати історичних помилок.

З Росією можна розмовляти лише мовою “балансу сил”, наївно встанолювати собі обмеження, − Сежурне
Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

З Росією можна розмовляти лише мовою “балансу сил”. Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив в інтерв’ю La Tribune du dimanche, пише Укрінформ.

“Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою − мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час, коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн”, − сказав він. 

Сежурне підкреслив − історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, “це може призвести до спалаху”.

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За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії. "Протистояти Росії − означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм”, − додає міністр.

Він підкреслює, що Європа не повинна повторювати історичних помилок.

“Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості”, − наголосив міністр.

 

Від дебатів щодо України, які мають відбутись цього вівторка у Національній асамблеї Франції, Сежурне очікує “широкого консенсусу”. Він упевнений, що більшість політичних сил хочуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

  • Двостороння угода між Францією та Україною, яку представлять депутатам 12 березня, включає в себе, зокрема, зобов'язання у сфері військових можливостей та підтримку України в еквіваленті 3 мільярди євро впродовж 2024 року.
  • Сежурне раніше заявив, що Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційної відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
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