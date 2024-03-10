З Росією можна розмовляти лише мовою “балансу сил”, наївно встанолювати собі обмеження, − Сежурне

З Росією можна розмовляти лише мовою “балансу сил”. Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив в інтерв’ю La Tribune du dimanche, пише Укрінформ.

“Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою − мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час, коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн”, − сказав він.

Сежурне підкреслив − історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, “це може призвести до спалаху”.

За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії. "Протистояти Росії − означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм”, − додає міністр.

Він підкреслює, що Європа не повинна повторювати історичних помилок.

“Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості”, − наголосив міністр.

Від дебатів щодо України, які мають відбутись цього вівторка у Національній асамблеї Франції, Сежурне очікує “широкого консенсусу”. Він упевнений, що більшість політичних сил хочуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.