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У Санкт-Петербурзі зайнялася сильна пожежа у районі аеропорту, авіарейси обмежено (оновлено)

Постраждали дві особи.

У Санкт-Петербурзі зайнялася сильна пожежа у районі аеропорту, авіарейси обмежено (оновлено)

У Санкт-Петербурзі у промисловій зоні у районі аеропорту "Пулково" зайнялася сильна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вогонь зайнявся в ангарі площею 1000 квадратних метрів у муніципальному окрузі Горєлове.

У будівлі частково обвалилися дах та стіни.

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Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що у "Пулковому" ввели обмеження на виліт та посадку літаків.

  • Раніше стало відомо, що у російському місті Курськ після падіння безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Губернатор Курської області Старовойт заявив, що пожежа сталася нібито після атаки українського безпілотника.
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