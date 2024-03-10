У Санкт-Петербурзі у промисловій зоні у районі аеропорту "Пулково" зайнялася сильна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вогонь зайнявся в ангарі площею 1000 квадратних метрів у муніципальному окрузі Горєлове.

У будівлі частково обвалилися дах та стіни.

Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що у "Пулковому" ввели обмеження на виліт та посадку літаків.