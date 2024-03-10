У Санкт-Петербурзі у промисловій зоні у районі аеропорту "Пулково" зайнялася сильна пожежа.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вогонь зайнявся в ангарі площею 1000 квадратних метрів у муніципальному окрузі Горєлове.
У будівлі частково обвалилися дах та стіни.
Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.
Пізніше стало відомо, що у "Пулковому" ввели обмеження на виліт та посадку літаків.
- Раніше стало відомо, що у російському місті Курськ після падіння безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Губернатор Курської області Старовойт заявив, що пожежа сталася нібито після атаки українського безпілотника.