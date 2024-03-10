Напередодні виборів окупанти посилили репресії на ТОТ України

Напередодні так званих “виборів президента РФ” на тимчасово окупованих територіях росіяни почали моніторити сторінки місцевих мешканців у соцмережах.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости “лідерів думок” в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі", — повідомляє ЦНС.

Таким чином росіяни хочуть не допустити “дезінформації” перед “виборами” й заглушити підпілля.