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Напередодні виборів окупанти посилили репресії на ТОТ України

Росіяни почали моніторити сторінки місцевих мешканців у соцмережах.

Напередодні виборів окупанти посилили репресії на ТОТ України
Фото: Центр нацспротиву

Напередодні так званих “виборів президента РФ” на тимчасово окупованих територіях росіяни почали моніторити сторінки місцевих мешканців у соцмережах.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости “лідерів думок” в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі", — повідомляє ЦНС.

Таким чином росіяни хочуть не допустити “дезінформації” перед “виборами” й заглушити підпілля.

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