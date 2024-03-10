Уламки "шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури у Вінницькій області

Російська армія у ніч на неділю, 10 березня, атакувала ударними дронами Вінницьку область. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", — повідомив Борзов.

Уночі 10 березня війська РФ атакували Україну 39 ударними безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили 35 дронів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.