Вранці росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано майже тридцять вибухів

10 березня зранку росіяни здійснили шість обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 29 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
«Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області», — ідеться у повідомленні.
У Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 5 вибухів. У Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, зафіксовано10 вибухів. В Есманьській громаді здійснено мінометний обстріл. У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ, 13 вибухів.