Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано майже тридцять вибухів

Під обстрілами опинилися чотири громади Сумської області.

Вранці росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано майже тридцять вибухів
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

10 березня зранку росіяни здійснили шість обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 29 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області», — ідеться у повідомленні.

У Краснопільській громаді  ворог бив з мінометів, зафіксовано 5 вибухів.  У Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, зафіксовано10 вибухів.  В Есманьській громаді здійснено мінометний обстріл.  У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ, 13 вибухів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies