Вранці росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано майже тридцять вибухів

Під обстрілами опинилися чотири громади Сумської області.

10 березня зранку росіяни здійснили шість обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 29 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області», — ідеться у повідомленні.

У Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 5 вибухів. У Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, зафіксовано10 вибухів. В Есманьській громаді здійснено мінометний обстріл. У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ, 13 вибухів.