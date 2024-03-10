Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна

З лютого 2022 року Чорноморський флот РФ зазнав величезних втрат від України.

Через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну контроль Москви над Кримом потрапив під справжню загрозу, пише Newsweek.

“Україна в основному виграла битву в Чорному морі”, – сказав Newsweek віце-адмірал ВМС США у відставці Роберт Меррет.

З лютого 2022 року Чорноморський флот РФ зазнав величезних втрат від України. Москва контролювала Крим після анексії півострова в України в 2014 році, але Київ пообіцяв повернути його.

Протягом останнього десятиліття Росія мала намір використовувати свої чорноморські бази в Криму, щоб спрямувати російську військову силу через море на південь України, заявив капітан ВМС України у відставці Андрій Риженко.

Але ці плани підриває успіх України в Криму. Росія втратила свій флагман “Москва” на початку війни. Також Києву вдалося знищити російський підводний човен ракетами «Шторм Шедоу» у вересні 2023 року.

У лютому українські військово-морські безпілотники знищили російський ракетний корвет "Івановець" і успішно атакували кілька російських десантних кораблів.

У середині лютого Київ заявив, що знищив великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу міста Алупка на півдні Криму. Атака ще більше скоротила дефіцит десантних кораблів у флоті Росії.

“Сьогодні ми посилили безпеку в Чорному морі та додали мотивації нашим людям”, — заявив президент України Володимир Зеленський невдовзі після атаки.

Втрати цього типу суден стримує будь-які десантні операції, які може здійснити Росія, сказав Риженко Newsweek.

Україна розширила свій доступ до східного узбережжя Криму, включаючи російський порт Феодосія та життєво важливий для росіян Керченський міст, що з’єднує півострів із Краснодарським краєм Росії.

На цьому тижні ГУР, опублікувала кадри, на яких видно, як водні безпілотники «Магура V5» врізаються в корабель «Сергій Котов», один із чотирьох російських патрульних кораблів проекту 22160.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у грудні заявив, що Кремль втратив 20 відсотків свого Чорноморського флоту за попередні чотири місяці, додавши: «Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів».

“У Росії немає іншого вибору, окрім як рухатися на схід”, – сказав Деніел Райс, колишній спеціальний радник глави Збройних сил України, який нині є президентом Київського американського університету. Але таким чином Москва втрачає контроль над Кримом, сказав він Newsweek.

Росія була змушена розширити свою портову інфраструктуру в східному Чорному морі, оскільки її об’єкти навколо Криму, такі як її головна база в Севастополі, знаходяться під загрозою.

Москва перемістила частину своїх ресурсів до Новоросійська, чорноморського портового міста, розташованого на міжнародно визнаній території Росії. Також повідомлялося, що Кремль планує нову військову базу в порту Очамчире в Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії. Це відкинуло б російський чорноморський флот ще далі від берегової лінії України.

За словами Риженка, Москва тепер набагато обережніше тримає свої нові, великі кораблі в Криму, і перекинула кілька до Новоросійська.

«Двома основними припущеннями Росії до вторгнення, мабуть, були контроль над повітряним простором і контроль над військово-морськими силами в Чорному морі – обидва вони втратили», – сказала Райс. Україні також вдалося експортувати мільйони тонн зерна через Чорне море.

Видання підсумовує, що це не означає, що Україна отримала контроль над цими територіями. Росія все ще домінує на більшій частині Чорного моря, навіть якщо вона стримана в північно-західній частині через Україну, сказав Риженко. Це те, що відомо як «сіра зона», сказав він, де жодна країна не може встановити беззаперечний контроль.